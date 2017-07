Laura Bozzo: Cristian Zuárez llora por 'abogada de los pobres' y jura meterá preso a su hermano [VIDEO]

Al borde de las lágrimas, así se mostró Cristian Zuárez al salir de los estudios de Televisa. La ahora ex pareja de Laura Bozzo dio la cara a la prensa mexicana y dio acusó directamente a su hermano de ser el culpable de su rompimiento con la 'abogada de los pobres'.



"Me duele todo lo que se dijo, de quien viene la noticia. Alguien hizo públicas esas imágenes que las tomó mi mamá. Estas fotos no dicen nada", declaró Cristian Zuárez al programa 'Cuéntamelo ya' de Televisa.



Cristian Zuárez culpó de todo el escándalo a su hermano, quien habría filtrado las fotografías con su supuesta amante luego de robárselas del celular de su mamá. "A él lo voy a meter preso por lo que hizo. Es muy doloroso cuando ves que tu propia familia te juega en contra".

"Es un malagradecido porque él vivió en mi casa durante 10 años viviendo de mí, sin pagar nada. Él dice que a Laura Bozzo no le debe nada, pero le debe todo porque gracias a ella pude lograr que mi mamá tenga una casa, mi hija tenga un departamento", agregó Cristian Zuárez.



Momentos después y con la voz entrecortada, Cristian Zuárez manifestó que todo lo que ha podido lograr para él y para su familia hasta ahora fue gracias a Laura Bozzo. "Todo lo he logrado al lado de ella, trabajando a su lado y todo esto me parece injusto".

Por otro lado, Cristian Zuárez recalcó que junto a Laura Bozzo pondrán fin a la sociedad que tenían en la productora que tenían juntos. "Es insano seguir trabajando al lado de alguien con la que tuviste una relación. Pasamos malos momentos, pero no era para separarse".



Asimismo, sobre si fue infiel o no, Cristian Zuárez recalcó que él nunca va a decir "yo no fui infiel" porque todo lo que ha pasado es por culpa de la prensa.



En tanto, las conductoras de 'Cuéntamelo Ya' dejaron entrever que el rompimiento de Laura Bozzo y Cristian Zuárez es algo 'montado' por la pareja para captar la atención de la prensa.