Laura Zapata arremete contra Thalía y dice que la trata 'peor que a una secretaria' [VIDEO y FOTOS]

La actriz Laura Zapata comentó que su hermana Thalía la trató de la manera más indiferente cuando la cantante llamó a su casa por teléfono para comunicarse con su abuelita.



Laura Zapata dijo a Thalía que su abuelita estaba tomando y sin más ni más, la cantante le colgó sin ni siquiera saludarla. ¡Qué fuerte!

"La última vez que yo escuché su voz fue hace algunos días que habló por teléfono a la casa y yo conteste. Me dice: "Por favor, con mi abuelita" y yo le digo"La están bañando". No me saluda y diría que me trata como a una secretaria, pero con las secretarias sí habla", dijo Laura a 'Suelta La Sopa'.

Laura Zapata comenta que Thalía la trata como la operadora telefónica. Más indiferente, imposible. La actriz incluso le reclamó a la cantante que no le haya regalado nada a su abuelita por su cumpleaños.

"No le mandaron ni una flor, ni un regalito, ni una chalina. Ni siquiera le hablaron el día de su cumpleaños. No la quiere", agregó Laura Zapata.

Pese a esto, Thalía presumió un costoso regalo que le hizo su esposo Tommy Mottola: un bolso de piel de cocodrilo y detalles dorados valorada en 37 mil 500 dólares que perteneció a la actriz Marilyn Monroe.