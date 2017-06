Lazy Town: Robbie Rotten, El Grinch y otros personajes que ha dado vida Stefan Karl Stefansson [FOTOS]

Stefan Karl Stefansson siempre será identificado como Robbie Rotten, el malvado personaje de Lazy Town, programa infantil que tuvo su origen en Islandia pero su éxito llegó a nivel mundial cuando empezó a ser emitido en Discovery Kids.



Pero Stefan Karl Stefansson no solo se ha dedicado a ser Robbie Rotten, sino que también es un reconocido actor de teatro y de cine. Ha interpretado a personajes como 'El Grinch' y ha sido la voz en la versión islandesa de la película 'Cars'.



Además de ser conocido mundialmente por Lazy Town, Stefan Karl Stefansson tiene a cargo una fundación contra el acoso escolar y ha protagonizado films como Regina y Polite People.

Óska hvar þú ert í heiminum mjög Hamingjusamur Nýtt Ár! Wishing wherever you are in the world a very happy new year! Una publicación compartida de Stefán Karl Stefánsson (@stefanssonkarl) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 2:38 PST

En Islandia, Stefan Karl Stefansson es reconocido por donde va y ha sido reconocido por sus interpretaciones en obras en el Teatro Nacional de su país. Su debut en televisión fue interpretando a Robbie Rotten en Lazy Town desde el 2004 hasta su readaptación en 2013.



Por su papel en Lazy Town, Stefan Karl Stefansson logró que lo llamaran para que protagonice la versión teatral de 'El Grinch' en Los Angeles. Pero la mayor parte de su carrera la ha desarrollado en Islandia.



#Robbie #robbierotten #villain #villains #actor #acting #lazy #lazytown #getlazy #Icelandic #comedy #Latabæ Una publicación compartida de Stefán Karl Stefánsson (@stefanssonkarl) el 13 de Mar de 2016 a la(s) 2:02 PDT

Stefan Karl Stefansson ha actuado en las películas Áramótaskaupið (1994), Privacy (1995), Skaupið: 1999 (1999), Regina (2001), Áramótaskaupið (2001), Stella For Office (2002), Litla lirfan ljóta (2002), Áramótaskaupið (2002), Night at the Museum (2006), Jóhannes (2009), Thor (2011), Polite People (2011), Harry Og Heimir (2014).



También ha participado en más de 15 obras de teatro en Estados Unidos e Islandia.