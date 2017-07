Linkin Park: Chester Bennington y las veces que compartió escenario con su gran amigo Chris Cornell [VIDEOS y FOTOS]

Una terrible noticia ha conmocionado a los seguidores de Linkin Park. Chester Bennington, vocalista y líder de la banda de rock alternativo fue encontrado muerto en su residencia de Los Ángeles, California. Según información de TMZ, el cantante se habría quitado la vida ahorcándose, de la misma manera que su gran amigo Chris Cornell.

Chester Bennginton y Chris Cornell eran muy cercanos. Es así que cuando el vocalista de Soundgarden se suicidó en mayo pasado, el líder de Linkin Park se mostró muy conmovido en una carta que escribió en su honor.

‘Tú me inspiraste en muchas formas que no pudiste haber imaginado. Tu talento era puro e incomparable. Tu voz era diversión y dolor, cólera y perdón, amor y desamor, todo mezclado en uno. Supongo que eso es lo que todos somos. Tú me ayudaste a entender eso’, dice una parte del mensaje de Chester Bennington.

Puede ser una coincidencia o parte de un macabro plan, pero lo cierto es que Chester Bennington se suicidó el día en el que Chris Cornell hubiera cumplido 53 años. ¿Será que quiso rendirle un último tributo al cantante de Soundgarden?

Sea como sea, de lo que sí estamos seguros es que ambos eran amigos muy cercanos. Es más, aunque se dedicaban a hacer variantes diferentes del rock, Chester Bennington y Chris Cornell compartieron escenario en más de una ocasión.

Chester Bennington cantó con Chris Cornell el tema Hunter Strike de Temple Of The Dog y el vocalista de Soundgarden le devolvió el favor al líder de Linkin Park interpretando junto a él la canción Crawling. A continuación mira ambas conmovedoras presentaciones. ¡Descansa en paz Chester Bennington!

