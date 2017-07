Linkin Park: Chester Bennington y el desesperado llanto de su ama de llaves al encontrarlo ahorcado [VIDEO y FOTOS]

Nuevos detalles del suicidio de Chester Bennington han salido a la luz tras cuatro días de su fallecimiento. TMZ difundió el audio de una llamada hecha al 911 por el chofer del cantante de Linkin Park, donde se escucha de fondo el desconsolado llanto de su ama de llaves.

En el registro telefónico se oye al conductor de Chester Bennington diciendo que el ama de llaves le informó que dentro de la casa estaba el cuerpo sin vida del líder de Linkin Park. El chofer se encontraba esperándolo para llevarlo a una sesión de fotos, según informó TMZ.

Mientras que el hombre habla con la operadora del 911, quien le pregunta si ha ingresado a la casa, la empleada doméstica llora desesperadamente. Ella fue la primera en ver el cuerpo sin vida de Chester Bennington ya que su esposa e hijos habían salido de la ciudad.

Mientras la mujer sollozaba, también se pudo notar que estaba hablando con la esposa de Chester Bennington a quien le dio la fatal noticia: su esposo se había quitado la vida ahorcándose. ¡Tremenda desgracia!

#chesterbennington Ugh, the news broke my heart. #HybridTheory and #Meteora got me through a lot. ...It's super important to be somewhat removed yet in control of your mental states... Having things like depression means your thought process is on auto-pilot.

A continuación la descripción del audio completo:



– 911, ¿cuál es su emergencia?

– Estoy trabajando, soy conductor. Acabo de llegar a mi locación y su ama de llaves salió y me dijo que él se suicidó… se ahorcó.

– Ok. ¿La persona salió y dijo, de hecho, que alguien se quitó la vida?

– No he visto. Estoy en el carro.

– Manténgase en el teléfono. ¿Ella [la ama de llaves] puede hablar? Para ver si hay algún tipo de respiración o algo así.

– Yo pregunté… ‘¿está frío? ¿Está caliente?’ Y ella dijo ‘no. Él está muerto y está colgado’. Ella está hablando con su esposa en este momento.

– Bien. ¿En qué dirección está? ¿Está en una casa, un apartamento?

– Es una casa.

– Ok. ¿En qué ciudad está?

– En Palos Verdes States

– Ok. Quiero su número de teléfono. Y ¿cuántos años tiene él?

–Cuarenta.

– ¿Y él está colgado en el cuarto?

– No lo he visto. Eso es lo que la empleada me dijo. No he estado en la casa. Es lo que ella dijo.

– ¿Es la empleada la que puedo escuchar detrás suyo? (Sollozos, gritos)

– Sí.

– ¿No has estado adentro para nada?

– No, no.



