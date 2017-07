Linkin Park: Chester Bennington y los 6 videos más populares de la banda en YouTube

Chester Bennington ha muerto y sus fans no lo pueden creer. El cantante de la banda de rock Linkin Park se quitó la vida este jueves en su casa del sur de California, según los primeros reportes. TMZ, citando a fuentes de la policía, dijo que Bennington, de 41 años, se suicidó ahorcándose en su casa de Palos Verdes, cerca de Los Ángeles.



El portavoz de la policía de Palos Verdes, Greg Robinson, no pudo confirmar el reporte. En tanto, representantes de la banda no han respondido los llamados telefónicos para realizar comentarios o confirmar la muerte del vocalista.



Cabe mencionar que Bennington tenía una relación muy cercana con Chris Cornell, el cantante de la banda Soundgarden, quien también se suicidó ahorcándose el pasado mes de mayo.



Precisamente hoy hubiera sido el cumpleaños número 53 de Cornell, a quien Bennington escribió una carta abierta el día de su suicidio.



Linkin Park fue fundada en 1996, en California, Estados Unidos. La carrera del grupo musical despegó en el año 2000 con el álbum 'Hybrid Theory', que incluía éxitos como 'In the End' y 'Crawling'.

Desde entonces se convirtió es una de las bandas de rock alternativo estadounidenses más reconocidas de las últimas décadas.



En YouTube, el video más popular de la banda es 'Numb', que pertenece al disco 'Meteora', el cual fue lanzado el 25 de marzo de 2003. El videoclip supera las 500 millones de reproducciones.



Estos son los videos más populares de Linkin Park en YouTube:

1. Numb - Linkin Park

2. In The End - Linkin Park

3. New Divide - Linkin Park

4. What I've Done - Linkin Park

5. Castle of Glass - Linkin Park

6. Crawling - Linkin Park