Linkin Park: Hackean twitter de esposa de Chester Bennington y publican terribles mensajes

La conmoción por la muerte de Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, continúa entre sus fans. Pero como si su muerte no fuera ya dolorosa para su familia, la banda y sus seguidores, horas después de su deceso, la cuenta de Twitter de Talinda, su esposa, fue hackeada.



Pero lo peor fueron los mensajes que se publicaron. El 'hacker' realizó una serie de tuits en los que hace afirmaciones sobre la muerte de Chester Bennington y su matrimonio con Talinda.



Uno de los terribles mensajes aseguraba esto: "Nunca lo amé realmente, y no he sido 'hackeada', solo estaba con él por el dinero, duele decirlo".



"Creo que es hora decirlo, que engañé a Chester con Mike Shinoda", dice otro tuir.



Los fans de la banda no demoraron en reaccionar ante esta cruel acción. "Qué put* mierd* debe tener en la cabeza el idiota que hackeó la cuenta de Talinda Bennington. La falta de sensibilidad del mundo está de lo peor", escribió un usuario.



Los mensajes ya fueron eliminados, pero algunos usuarios los guardaron.



Bennington tuvo problemas con las drogas y el alcohol durante diversos momentos en su vida. Dijo que había sido abusado sexualmente cuando era niño y no tuvo casa por meses antes de que la banda alcanzara la fama.



Bennington era un amigo cercano de Chris Cornell, quien se ahorcó este año, e interpretó "Hallelujah" de Leonard Cohen en el funeral del vocalista de Soundgarden a finales de mayo. “Tuve el gran privilegio de ser amigo de Chris y de ser invitado a ser miembro de su familia”, dijo en la ceremonia.