Linkin Park publicó último videoclip con Chester Bennington y recuerdan único concierto en Lima [VIDEO]

Chester Bennington se suicidó este jueves en su residencia de Estados Unidos, al parecer al mismo tiempo que la página oficial de Facebook de Linkin Park publicaba el video oficial de la canción 'Talking to myself', que muestra imágenes de los últimos conciertos de la banda, entre los que se destaca su presentación en nuestro país el pasado mes de mayo.



La publicación en Facebook de Linkin Park tiene más de cuatro mil compartidos y 35 mil likes y 'me entristece'. Entre los comentarios se puede leer los miles de mensajes de los fanáticos que lamentan la muerte de Chester Bennington y que este video es como un homenaje al cantante, ya que se le puede ver compartiendo diferentes momentos con los integrantes en su última gira.

Entre las imágenes que comparte Linkin Park en este videoclip se puede observar algunas de su única presentación en el Perú y la de los fanáticos que le regalan un retablo ayacuchano y la emoción de Chester Bennington al recibir este obsequio.

Chester Bennington se suicidó este jueves a los 41 años. El cantante de Linkin Park se ahorcó en su vivienda acosado por una severa depresión con la cual luchaba desde hace varios años atrás.