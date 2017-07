Lionel Messi y Antonella Roccuzzo: Shakira y su motivo para vestirse y peinarse así en la boda del año [FOTO]

Shakira fue la sorpresa de la noche en la boda de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo al repetir un look que había lucido antes en la portada de la revista Vanity Fair. Incluso en redes sociales manifestaron que la cantante se había peinado ella misma y hasta desentonaba con el resto de las invitadas que estaban impecablemente vestidas para la ocasión.



Si bien, los expertos de la moda conocen que Shakira no es una 'fashion victim' y que pocas veces ha acertado con su vestimenta. Esta vez a muchos sorprendió por no pasar por la alfombra roja y esconderse de las cámaras.

👫❤ #Shakira #GerardPiqué Una publicación compartida de Club Shakira Barranquilla (@shakiraquilla) el 1 de Jul de 2017 a la(s) 9:44 PDT

Pero, ¿por qué razón Shakira se vistió así? Allegados a la cantante indicaron que la colombiana iba a hacer todo lo posible por pasar desapercibido, pues sabía que la prensa iba a especular sobre su tan comentada relación con Antonella Roccuzzo, ahora esposa de Lionel Messi y no quería, ni siquiera ser el centro de atención de la boda del año.



Shakira, hasta donde se conoce, apenas saludó a los novios y estuvo en todo momentos con las esposas de los compañeros de Gerard Piqué. "Shakira no quería opacar a nadie, así que se vistió de menos", contó un experto en moda.



Se supo también que Shakira solo aceptó ir a la boda de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo por Gerard Piqué, quien es buen amigo de la estrella del Barcelona y en todo momento había manifestado su intención de acudir al matrimonio.