¿Lucero cantará reggaetón? Esto dijo la cantante mexicana [VIDEO]

Lucero se encuentra de regreso en la escena musical con su más reciente disco titulado “Enamorada con banda”; sin embargo, no descarta hacer alguna colaboración para sumarse a la fiebre de la música urbana: reggaetón.



“Podría hacer un dueto con alguien, podría estar padre”, contestó Lucero durante la entrevista realizada en el programa Hoy de Televisa, de donde había sido vetada hace unos años atrás cuando decidió romper su contrato de exclusividad.



No obstante, Lucero consideró que a pesar de que el reggaetón se encuentre su momento cumbre, a ella no le gusta cambiar constantemente de género musical, por lo que la idea de hacerlo en solitario quedaría descartada



“Lo que pasa es que a mí no me gusta estar cambiando mucho de géneros, yo siento que la banda es como prima del mariachi, entonces viene mucho al caso (mi nuevo disco) con lo que siempre he cantado: música ranchera y bueno las baladas también, (aunque) siento que el reggaetón si está muy de moda”, finalizó Lucero.