Lucy Hale respondió así tras filtración de su foto desnuda 

Lucy Hale, conocida por su papel de Aria Montgomery en la serie 'Pretty Little Liars', ha sido la nueva víctima de filtraciones de sus imágenes íntimas en las redes sociales. Sin embargo, la actriz optó por pronunciarse rápidamente acerca de esta situación.

Lucy Hale utilizó su cuenta de Twitter para lamentar la actitud 'tolerante' y la pasividad de la sociedad hacia este tipo intromisiones en la vida privada de las personas.

"Bueno, la verdad es que no iba a pronunciarme sobre algo tan ridículo, pero visto que en 2017 me he propuesto ser siempre sincera... sí voy a hacerlo. Una vez más, la privacidad de una mujer en el ojo público ha sido violada, le han robado y su cuerpo desnudo ha sido expuesto para que todo el mundo lo vea. No pienso disculparme por vivir mi vida y tratar de tener un ámbito personal que me pertenezca solo a mí. Es muy triste que aún se tolere que alguien sea expuesto de esta manera", indicó Lucy Hale en este comunicado.

"Gracias por todos sus mensajes llenos de cariño y comprensión, han sido un recordatorio muy oportuno de que estoy rodeada de amor. Los aprecio a todos enormemente. Y a la persona responsable de provocar todo eso... puede empezar a besarme el c...", añadió Lucy Hale en el mensaje.