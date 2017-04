Luis Fonsi: Despacito, la canción que llevó a la cima al cantante puertorriqueño [VIDEO y FOTOS]

Luis Fonsi se ha convertido en el artista de moda de los últimos meses gracias a su canción 'Despacito', un reggaeton que lo ha llevado a convertirse en el rey indiscutible de Spotify, donde desde hace semanas ocupa el primer lugar de los más escuchados en diferentes listas que tiene el canal de música.



'Despacito' de Luis Fonsi ha sido escuchado más de 327 millones de veces y cada vez son más lo que entonan el estribillo 'pasito a pasito y suave, suavecito'. Es ahora la primera canción latina y en español en coronarse como número uno de la lista global de los más escuchados.



“Siento que es un gran logro para la música latina que una canción en español ocupe esta posición”, dijo Luis Fonsi al enterarse de esta hazaña en Spotify.

20 AÑOS DE CARRERA



Luis Fonsi es un importante artista dentro de la industria latina de la música, pero con 'Despacito' ha llegado a convertirse en la estrella de moda y la canción suena en bares y discotecas de todo el mundo. Los DJ's anglosajones, asiáticos y americanos se han rendido ante la pegajosa “Despacito / quiero respirar tu cuello despacito / deja que te diga cosas al oído/ para que te acuerdes si no estás conmigo”.



A Luis Fonsi le ha tomado 20 años en tener ese reconocimiento mundial que muchos de sus fervientes seguidores ya conocían: su talento como compositor, músico y cantante.

#aboutlastnight #Billboards2017 Una publicación compartida de Luis Fonsi (@luisfonsi) el 28 de Abr de 2017 a la(s) 9:19 PDT

Ahora, el puertorriqueño disfruta de las mieles del éxito al lado de su familia, a pesar que en la última semana Luis Fonsi estuvo en la polémica por revivir lo que pasó con su exesposa Adamari López, quien le respondió acusándolo de infiel y de haberla abandonado cuando tenía cáncer.



Luis Fonsi es un artista famoso en Latinoamérica gracias a sus románticas canciones como 'Yo no me doy por vencido', 'Aquí estoy yo', 'Llegaste tú', 'Nada es para siempre", entre otros éxitos que fueron número uno en varios países latinos.



Pero en el 2000 fue el año de la consagración de Luis Fonsi con su tema 'Imagíname sin ti' del disco Eterno. Conquistó el mercado más grande de Latinoamérica: México y desde ahí no ha parado de acumular éxitos: cuatro premios Billboards Latino, un Grammy Latino y cinco premios People en Español.

Con la mejor... @jlo #Respect #Billboards2017 🇵🇷🇵🇷 Una publicación compartida de Luis Fonsi (@luisfonsi) el 27 de Abr de 2017 a la(s) 8:18 PDT

Luis Fonsi ha cantado ante el Papa Juan Pablo II, ha participado en el homenaje a las víctimas del 11-S en la Casa Blanca, ha colaborado con varias artistas de fama internacional y su tema 'Paso a paso' se escuchó en las radios de música pop de España.

Dank u/Gracias/Thank you Holland!! Amazing night... #Rotterdam #PalMundo #Despacito 🇳🇱 🇵🇷 Una publicación compartida de Luis Fonsi (@luisfonsi) el 22 de Abr de 2017 a la(s) 5:51 PDT

ÉXITO PROFESIONAL, FRACASO PERSONAL



El año 2005 fue, quizás, uno de los peores años para Luis Fonsi, pues atravesaba una severa crisis personal: su esposa, en ese entonces, Adamari López fue diagnósticadacon cáncer de mama y por ella decidió dejar su carrera de lado para apoyarla. Sin embargo, la pareja no logró superar sus problemas y deciden separarse en el 2009.



Posteriormente, Adamari López, en su libro autobiográfico acusó a Luis Fonsi de haberle sido infiel innumerables veces y de rechazarla cuando ella pasaba por la terrible enfermedad del cáncer.

Luis Fonsi y su ex, Adamari López. Luis Fonsi y su ex, Adamari López.

Cinco años después, dejando atrás las disputas con Adamari López, Luis Fonsi se casó con la española Agueda López y hoy es padre de dos niños que son la luz de su vida.



Hoy a Luis Fonsi la vida le sonríe con el éxito con 'Despacito', el amor, su familia y millones de fanáticos alrededor del mundo que no dejan de bailar su pegajosa canción.