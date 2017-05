Luis Fonsi le hace bochornoso desplante a Justin Bieber tras éxito de ‘Despacito’ [FOTO]

Algo extraño está sucediendo entre los cantantes Luis Fonsi y Justin Bieber desde que cantaron juntos ‘Despacito’ en uno de los conciertos del canadiense. Y lo último que hizo el puertorriqueño no le gusto para nada a los fans.

Luis Fonsi festejó el éxito de ‘Despacito’ en la tabla de los Billboard latinos con un efusivo mensaje en el que mencionó a Daddy Yankee pero no a Justin Bieber a pesar de que este es parte de la canción que figura en la tabla.

“14 consecutive weeks #1 on Latin Chart and #3 on Hot 100! Such a beautiful sight! Thank you guys for the support. Dímelo @daddyyankee”, dice la descripción de la foto que se encuentra en la de Instagram official de Luis Fonsi. Entre los comentarios se leen pelean de fanáticos que defienden a su artista preferido y en el que mencionan que gracias a Justin Bieber la canción Despacito tiene éxito en todo el mundo.

Luis Fonsi: desplante a Justin Bieber

Algunos rumorean que esta falta de amabilidad entre los cantantes es porque Justin Bieber no le hizo a Luis Fonsi durante el concierto que dieron juntos y esta es su manera de “vengarse”. Por lo que sabemos, el canadiense se encuentra disfrutando de los privilegios de ser famoso en la India.

