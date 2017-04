Luis Fonsi: Ex esposa que lo acusó de infiel baila al ritmo de ‘Despacito’ [VIDEO y FOTOS]

Luis Fonsi está en el ojo de la tormenta por las declaraciones de su ex esposa Adamari López, quien dijo que le pidió el divorcio luego de que se deteriorara físicamente por su tratamiento contra el cáncer. Asimismo la actriz afirmó que el cantante le fue infiel en varias oportunidades pero que lo perdonó por amor.

Y aunque recién ahora se creó la polémica, lo cierto es que Viviendo, el libro donde relata estas experiencias, se lanzó en el 2012. Al parecer el éxito de Luis Fonsi con Despacito ha motivado a muchos a sacarle trapitos sucios del pasado.

Sea como sea, todo indica que Adamari no tiene ningún resentimiento con su ex. Es así que hace algunos meses, cuando se lanzó el popular hit, la también conductora se animó a bailarlo.

Todo sucedió en el programa ‘Ruta con las estrellas’, la versión latina del ‘Carpool Karaoke’ de James Corden. Allí se ve a Adamari contornearse al ritmo del popular tema de Luis Fonsi.

Cabe indicar que Luis Fonsi y Adamari estuvieron casados por tres años, del 2006 al 2009. En el 2010 firmaron oficialmente su divorcio.

Ahora, el cantante puertoriqueño está casado con Agueda López, una modelo española que no dudó en defender a su marido frente a las recientes críticas. Es así que publicó un particular tuit refiriéndose a la ex de su esposo. ‘'Ni aprovechadora, ni robamaridos, ni pobretona, no diste una! Lo que sí soy es una suertuda’, escribió Agueda.

