Luis Fonsi: Su hija de 5 años está harta de su canción 'Despacito' y así fue su reacción [VIDEO]

Luis Fonsi se ha convertido en los últimos meses en una de las estrellas latinas más solicitadas por el éxito de su canción 'Despacito', que no solo se ha convertido en la canción en español más escuchada en Spotify, sino que también se ha colocado como la número 1 en el Billboard de Estados Unidos.



Sin embardo, esta popularidad está afectando notablemente a su pequeña hija, de cinco años de edad, quien no soporta más escuchar 'Despacito' y le pide a su papá que por favor cambie de canción, contó Luis Fonsi en una reciente entrevista.



"En todo este tiempo escuchó el demo, la versión con Daddy Yankee, las mezclas, y al final me dijo 'papi, la canción está buena, pero por favor me la puedes cambiar", dijo entre risas Luis Fonsi.

Aterrice, tiré las maletas en casa, y salí corriendo para sorprender a mi princesa en su escuela. This makes everything worth it! #Priceless Una publicación compartida de Luis Fonsi (@luisfonsi) el 23 de Mar de 2017 a la(s) 11:31 PDT

Sin embargo, Luis Fonsi comentó que su hija está muy feliz con la última versión del single junto a Justin Bieber, el joven canadiense que ha logrado conquistar a millones de corazones adolescentes.