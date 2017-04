En plena promoción de su nuevo disco ‘México & Amigos’, Julio Iglesias vuelve a los escenarios coincidiendo con un momento histórico para las canciones en español tras el éxito mundial que ha alcanzado Luis Fonsi con su pegajoso ‘Despacito’.



Sin embargo, para Julio Iglesias, el músico hispanohablante que más álbumes ha vendido en todo el mundo, el hit del momento de Luis Fonsi junto a Daddy Yankee le recuerda mucho a algo que ya había escuchado antes y de alguien muy cercano a él: su hijo Enrique Iglesias.



“Yo no me veo haciendo reguetón, pero esta semana precisamente escuché ‘Despacito’ de Luis Fonsi y me encantó. Me recordó mucho a lo que había inventado mi hijo Enrique”, señaló Julio Iglesias sobre el tema del cantante puertorriqueño, que recientemente se coronó en la lista global de Spotify.



Luis Fonsi y Daddy Yankee hicieron bailar a todos con Despacito en los Billboard 2017.

Sin duda, Luis Fonsi suena sin parar en las radios de todo el mundo y sigue cosechando halagos de parte de grandes figuras de la música con su tema ‘Despacito’, que también ha sido versionada en varios idiomas como el alemán.



Pero lo único que empaña el gran momento por el que vive Luis Fonsi con el éxito de ‘Despacito’ son las acusaciones de su exesposa Adamari López de haberle sido infiel, abandonarla y rechazarla cuando luchaba contra el cáncer de mama que padeció.



Sin embargo, Luis Fonsi, a través de una carta titulada “He aguantado y he callado", dio su versión sobre las acusaciones de su exesposa Adamari López y detalló los verdaderos motivos detrás del fracaso de su matrimonio con la actriz.

