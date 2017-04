Luis Fonsi responde a las críticas que lo acusan de ser infiel con esta original foto [VIDEO y FOTOS]

Después de la avalancha de críticas contra Luis Fonsi por unas antiguas declaraciones de su ex esposa Adamari López, el cantante finalmente se pronunció. Así se pudo ver en su cuenta de Instagram donde publicó una original fotografía para acallar los rumores.

El intérprete de Despacito mostró una imagen donde aparece junto con su actual esposa, la española Agueda López, en una actitud muy romántica e íntima. Ella le arregla la corbata mientras él la mira con ojos enamorados.

Sin embargo, lo que más llama la atención es el texto que acompaña la fotografía. ‘El último toque siempre lo da ella… Mi vida, mi soulmate, mi todo @aguedalopez2’.

El último toque siempre lo da ella... Mi vida, mi soulmate, mi todo ❤️ @aguedalopez21 Una publicación compartida de Luis Fonsi (@luisfonsi) el 27 de Abr de 2017 a la(s) 3:48 PDT

No pasó mucho tiempo para los Me Gusta y los comentarios inundaran la foto. Es así que llegó a superar los 189 mil likes aunque algunos mensajes no fueron tan positivos: ‘La verdad hacia mejor pareja con adamaris, pero en fin así son las cosas, ahora el bello como siempre!’, dijo una usuaria.

Feliz cumpleaños mi amor ❤️. Le pido a Dios que solo bendiciones toquen tu vida. Estoy feliz, agradecida y orgullosa del hombre, esposo y papá que eres. Te amamos. ❤ Una publicación compartida de Águeda López (@aguedalopez21) el 15 de Abr de 2017 a la(s) 8:46 PDT

Cabe indicar que recientemente Luis Fonsi causó controversia por el libro Viviendo de su ex, Adamari López. Allí la actriz contó algunas de las terribles experiencias que le tocó pasar con el cantante.

Entre las anécdotas más polémicas narró que le fue infiel varias veces y que le pidió el divorcio en medio de su tratamiento contra el cáncer puesto que ya no le atraía más. 'Él me dijo una vez que no me deseaba como mujer. Creo que ese fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso. Cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo’.

