Luis Miguel: ¿Por qué arrestaron al cantante en Los Angeles? Aquí las razones [VIDEO y FOTOS]

Sin duda este tampoco es un buen año para Luis Miguel. El cantante mexicano fue detenido por la policía de Los Angeles, en Estados Unidos, en cumplimiento de la orden que diera un juez del tribunal de los Angeles luego que el 'Sol de México' no acudiera a las citaciones para hacerle frente a la demanda de su ex mánager William Brockhaus le puso por deudas que sobrepasan el millón de dólares.



La orden de arresto a Luis Miguel salió el pasado 18 de abril luego que el intérprete de 'La Incondicional' no se presentara ante la corte para una audiencia con su exmanager. Esta falta llevó a que la autoridad judicial a emitir un documento en el que se obliga de grado o fuerza la presencia del cantante en la corte de Los Angeles.



Luis Miguel

"El cantante Luis Miguel se ha negado repetida y sistemáticamente a recibir las notificaciones que se le han mandado a sus domicilios en Estados Unidos y México", según informaron en Telemundo, e incluso, se aseguró que el intérprete rompió los documentos dentro de su automóvil.

¿POR QUÉ LUIS MIGUEL TIENE TANTAS DEMANDAS?



De acuerdo a las informaciones de la farándula mexicana y latina, la primera demanda a Luis Miguel fue entablada por William Brockhaus, su exmanager, por incumplimiento de contratos que lo llevó a tener millonarias pérdidas.



Inicialmente demandaron a Luis Miguel para que pagara un adeudo de 200 mil dólares por el pago de la renta que nunca cubrió. En el pasado, incluso se intentó embargar el auto Roll Royce del cantante como garantía de pago de deuda, pero esto no se pudo concretar.

Una publicación compartida de ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) el 2 de May de 2017 a la(s) 10:49 PDT

En tanto, en México las cosas no pintan bien para Luis Miguel donde también afronta una millonaria demanda por parte de su colega Alejandro Fernández por un supuesto incumplimiento de contrato. Ambos cantantes iban a realizar una gira juntos, Luis Miguel cobró el adelanto de lo que le iban a pagar por cantar con 'El Potrillo', pero luego se arrepintió y no devolvió el dinero.



Alejandro Fernández contó a la prensa que se le dio a Luis Miguel un adelanto de 7 millones de dólares, pero este se niega a devolver y a pesar que esta demanda sigue su curso en México, aún no se le ha podido notificar al cantante porque no tiene un domicilio fijo.



Además su disquera Warner México, está exigiendo nada más que cuatro millones en deudas, una cifra que Luis Miguel no paga desde 2014.



Así llego el abogado de @lmxlm a la corte federal #tvynovelasusa #luismiguel 📹: @mariahurtadotv Una publicación compartida de TVyNovelas USA (@tvynovelas_usa) el 2 de May de 2017 a la(s) 12:11 PDT

DEUDAS Y MÁS DEUDAS DE LUIS MIGUEL



Lejos está la época en la que Luis Miguel llenaba estadios enteros o abarrrotaba todas las fechas en los más importantes lugares del mundo como el Madison Square Garden. Ahora, el 'Sol de México' tendría deudas que superan los 20 millones de dólares y no tendría con qué pagarlas.



Al parecer la vida de excesos, algunos vicios y por complacer a sus amantes de turno hizo que Luis Miguel perdiera la brújula de su vida y dejara de lado sus responsabilidades, al punto de cancelar conciertos, incumplir millonarios contratos y dejar de pagar a sus más allegados.



Luis Miguel estaría en la bancarrota, ya que su principal vía de ingreso, las presentaciones en vivo, bajó de manera considerable, ya que se ha corrido la voz de que no es seguro contratarlo. A eso hay que sumarle que la compañía discográfica para la que graba, “detuvo” el lanzamiento de su reciente disco, programado para este año.