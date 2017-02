Soy Luna: Karol Sevilla recuerda a su abuela fallecida con estas tiernas palabras [FOTO]

Karol Sevilla, la popular protagonista 'Soy Luna' compartió en redes sociales recientemente un pensamiento especial dedicado a una de las personas más importantes de su vida ¿De quién se trata? Aquí te lo contamos.

La actriz mexicana ha contado en varias entrevistas que no fueron sus padres quienes la incentivaron a tener una carrera en el mundo del arte. Fue la abuelita Bertha quien estuvo al lado de Karol Sevilla y quien incluso la llevó a su primera audición.

Cuando tenía 6 años, la abuelita de la protagonista de 'Soy Luna' la acompañó a probar suerte en el casting de 'Plaza Sésamo' sin que nadie se enterara. Lamentablemente, nunca llegó a verla pues falleció al poco tiempo.

“Ella me abrió las puertas al mundo de la ‘artisteada’ porque cuando yo tenía 6 años me llevó a un casting. Allí me vio una directora de cine infantil y le preguntó a mi abuelita si yo quería entrar en la escuela de la asociación de actores. Le explicamos que mi familia no tenía dinero y respondieron que ellos ayudaban a quienes quisieran ser actores a cumplir su sueño, así que hice una prueba en secreto. Justo el día que mi abuela murió, llamaron a mi casa para decir que yo había entrado a esa escuela. Cuando atendió el teléfono, mi mamá no entendía nada porque sólo lo sabíamos mi abuelita y yo. Era un secreto entre nosotras”, dijo en una entrevista Karol Sevilla sobre su abuelita Bertha.

Ahora, la protagonista de Soy Luna recuerda con cariño a quien la apoyó desde los 6 años a cumplir sus sueños. A través de su cuenta Instagram, Karol Sevilla comparte un tierno mensaje.

"Me acuerdo que en este momento, mire para arriba, y me puse a platicar con mi abuelita BERTHA y le agradecí por enseñarme esta carrera tan bonita y le platicaba que la extrañaba mucho", comentó Karol Sevilla.

La ahora protagonista de 'Soy Luna' estuvo en el Centro de Educación Artística de Televisa desde temprana edad y ahora se ha convertido en una de las figuras más representativas para el público infantil y juvenil de Latinoamérica.

Soy Luna llegará a Perú en abril.

