Maite Perroni defiende a William Levy y pone en su sitio a Jacqueline Bracamontes [VIDEO y FOTOS]

¡Guerra por un galán! Maite Perroni se pronunció sobre el libro de Jacqueline Bracamontes y defendió a William Levy indicando que a nadie tendría por qué importarle la vida privada de uno, en clara referencia al romance fortuito que la protagonista de 'Sortilegio' tuvo con el galán cubano.



En conversación con la prensa, Maite Perroni aseguró que no hubiera contado toda su vida amorosa en un libro tal como lo hizo Jacqueline Bracamontes.



"Yo respeto muchísimo lo que cada quien decida hacer con su vida privada y qué quiere compartir y qué no. Respeto muchísimo a mis compañeros, pero yo no expondría nunca algo que nadie me está preguntando además", manifestó Maite Perroni.



La confesión de Jacqueline Bracamontes sobre el corto romance que mantuvo con William Levy cuando grababan juntos la telenovela 'Sortilegio' le trajo más de un problema al actor cubano, pues en ese momento la prensa de espectáculos insinuaba que el cubano le había sido infiel a la madre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez.



William Levy ha optado por no responder a lo declarado por Jacqueline Bracamontes.