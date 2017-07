Maluma sorprendió al bailar canción de J Balvin con supuesto mensaje en su contra [VIDEOS]

Maluma sorprendió a sus seguidores de redes sociales al mostrarse disfrutando una canción de J Balvin. En el clip se le ve muy relajado, sin polo y frente a una piscina bailando el último hit del colombiano.

Cabe indicar que Mi Gente de J Balvin causó mucha polémica desde su lanzamiento ya que muchos consideraban que tenía un mensaje contra Maluma. Y es que al inicio dice ‘Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper’.

Se especula que la mencionada frase es una referencia a dos de los temas de Maluma: ‘Cuatro babys’ y ‘Felices los 4’. Muchos consideran que ambas canciones son prejuiciosas ya que denigran a las mujeres y las tratan como objetos.

Antes de que se estrenara la canción de J Balvin ya se hablaba de una rivalidad entre los colombianos. Es así que tanto Maluma como su colega tuvieron que salir a aclarar los rumores.

Jose 🙏 Una publicación compartida de J Balvin (@jbalvin) el 17 de Jul de 2017 a la(s) 6:37 PDT

‘Mis letras son sexys, pero no vulgares. No hay necesidad de hacer música vulgar. Mi idea es llegarle a todo el público. Sin discriminar ni raza ni edad’, dijo J Balvin en una entrevista a El Clarín.

BBQ 🍗 Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 15 de Jul de 2017 a la(s) 4:13 PDT

Por su parte, Maluma también explicó que no tiene nada en contra de su compatriota. ‘Yo contra él no tengo absolutamente nada, no sé si él tenga algo en contra mío. Pero yo a él lo admiro, lo aprecio, creo que todo lo que ha pasado y todo lo que ha hecho con su carrera es más que merecido’.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.