Maluma se defiende de críticas por su foto leyendo a Albert Camus y revela esto sobre el libro 

Las discusiones sobre Maluma no se han quedado en el espacio de la música. El cantante colombiano se convirtió en blanco de críticas entre aquellos intelectuales (de Twittter) de la literatura a raíz del meme que publicó la Coordinacion Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes INBA. En la imagen salía el reggaetonero sosteniendo un libro de Albert Camus. El cantante salió a defenderse.

El meme que originó todas las críticas hacia el intelecto de Maluma, decía “Maluma ya leyó a todo Camus y tú todavía no terminas la tesis”. De inmediato, lectores de Camus o detractores del cantante criticaron al cantante y a la institución encargada de compartir el meme. “Pésima Campaña, si quieren incitar a leer, al menos elijan a una persona de verdad culta y no a un cantante”, dijo el usuario @elbooooooo.

También se dijo que la foto de Maluma no era real. Pero las dudas se terminaron. El martes de 18, Maluma habló del tema en los Billboard. “Yo había empezado a leerlo (el libro) el día que tomamos la foto. Fue un regalo de un amigo. Todavía no lo he terminado. Estoy a la mitad”, dijo el intérprete de Felices los 4.

Maluma ya leyó a todo Camus y tú todavía no terminas la tesis. pic.twitter.com/crQComsPlK — Literatura INBA (@literaturainba) 10 de julio de 2017



A causa de este meme, las búsquedas sobre Albert Camus aumentaron en algunos países latinoamericanos. Según el diario El Universal, luego de que se publicara la fotografía de Maluma leyendo, el escritor “es el más buscado en México, seguido por Guatemala, Colombia, Paraguay y El Salvador”.

Maluma estuvo en los Billaboard porque su canción Felices los 4 alcanzó el primer lugar en la tabla Latin Rhythm Airplay. El colombiano destronó a Despacito de Luis Fonsi y ha alcanzado 16.92 millones de impresiones.



