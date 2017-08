Maluma envía extraño mensaje depresivo y alerta a sus fans [VIDEO y FOTOS]

Maluma es muy conocido por su carácter divertido e irreverente. No es vano lo hemos visto besar a sus más enamoradas fans sobre el escenario y bailar sin polo en Instagram para alegría de sus millones de seguidores en el mundo.

Sin embargo, en esta oportunidad Maluma preocupó a sus fanáticos al publicar una imagen en su cuenta de Instagram acompañada de un mensaje algo desmotivador. Rápidamente el post se volvió viral llegando a superar el millón de Me Gusta.

‘Nadie sabe que hay detrás de la vida de los artistas... (no me estoy quejando) solo digo que nadie se imagina por las cosas que uno tiene que pasar para ser 'Exitoso'. Yo solo pido salud para seguir acá de pie hasta el día que ustedes quieran. Los amo y no se olviden que todos somos iguales, reímos y lloramos, tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes. Antes de existir MALUMA siempre ha estado JUAN LUIS!’, escribió alertando a sus seguidores de redes sociales.

¿Qué habrá querido decir el colombiano con su mensaje? Si bien no sabemos a qué se refiere Maluma en concreto, lo cierto es que nos resulta muy extraño ya que hace tan solo unos días el cantante lucía muy feliz con un sorprendente regalo de su padre.

El último domingo, Maluma publicó un video donde muestra cómo recibió el espectacular obsequio de su papá: un hermoso e imponente caballo negro llamado Hércules. ‘Miren esta sorpresa… Ayer llegó a mi vida el gran Hércules’, escribió el colombiano junto al clip.

BIENVENIDO HÉRCULES A ESTA FAMILIA 🖤 Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 28 de Jul de 2017 a la(s) 5:41 PDT

Asimismo, en el ámbito profesional, Maluma cosecha éxitos a donde quiera que vaya. Su canción Felices los 4 ya tiene cuatro semanas en el número uno de los rankings mexicanos y su reciente versión con Marc Anthony también ha cautivado a los amantes de la música latina.

