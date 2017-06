¿Maluma y Ricky Martin en video íntimo? Toda la verdad sobre el escándalo que involucra a ambos cantantes [VIDEO y FOTOS]

Ricky Martin y Maluma salieron al frente para desmentir de manera furiosa sobre un supuesto video íntimo que desde hace unos días está siendo compartido en las redes sociales. Los cantantes en entrevistas para diferentes medios de comunicación aclararon de una vez por todas la relación que los une.



Los rumores de una supuesta relación íntima entre Maluma y Ricky Martin saltó a la prensa en el 2016, año en el que ambos grabaron una nueva canción y, donde supuestamente, habrían hecho click.

Este nuevo escándalo con el supuesto video íntimo molestó verdaderamente a Ricky Martin y Maluma. “No soy gay, no tengo ninguna relación con Ricky Martin, me encantan las mujeres, amo las parceritas”, dijo el colombiano este viernes en entrevista en Miami en un programa radial, según cuenta People En Espanol.



Maluma aseguró que tiene muchas amistades LGBTQ, pero le encanaría que la prensa y el público se enfoque en su trabajo como cantante, en su fundación y en los proyectos que tiene a futuro.



En tanto, Ricky Martin sostuvo que la supuesta relación con Maluma "me da risa". "Es ese 1 por ciento de personas que te transmite mala energía y que, además, amenazan tu privacidad. Simplemente eran ganas de hacer noticia de algo que era mentira. Como si ser gay fuera un pecado”.



“Me encantó trabajar con Maluma, por su forma de ser, y porque me encanta estar rodeado de personas exitosas, y más cuando están enfocadas en su carrera. Es un talento joven, disfrutando de su pleno éxito profesional. Me sentí muy cómodo de grabar el video musical junto a él”, expresó Ricky Martin.