Marc Anthony pide a fanáticos que oren por su mamá [VIDEO]

Los 9 mil seguidores del cantante Marc Anthony se quedaron sorprendidos cuando su ídolo publicó en Twitter que oran por su madre, la señora Guillermina Quiñones. ¿Qué le pasa a la madre del cantante salsero?



"Por favor recen por mi mamá hoy. Te amo mami", fue el conmovedor mensaje que escribió Marc Anthony en su cuenta oficial de Twitter y tuvo miles de RT y despertó la preocupación de los fanáticos del cantante.



La información indica que se desconoce por completo que la madre de Marc Anthony sufra de alguna enfermedad o tuviera algún accidente. El cantante no escribió más y no dio más explicaciones en su cuenta de Twitter.



Los detalles sobre la madre de Marc Anthony son casi desconocidos para todos sus fanáticos. Fue en el 2016 que el cantan brindó una entrevista a 'Daily News' donde sale acompañado de doña Guillermina.



De aquel reportaje se desprendió que doña Guillermina no estaba de acuerdo con el su hijo de dedique a la música. "¡Tienes que salir y ser un hombre y unirte al ejército como tus hermanos porque la música no paga las cuentas!", manifestó la madre de Marc Anthony.



Por favor recen por mi mamá hoy. Te amo mami. — Marc Anthony (@MarcAnthony) 23 de julio de 2017