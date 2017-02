Mariah Carey va al gym vestida así y sus seguidores no paran de burlarse [VIDEOS y FOTO]

Mariah Carey es conocida por su particular sentido del glamour. Es por ello que incluso cada vez que va al gimnasio, la estrella de 46 años no duda en ir vestida como una diosa.

Eso fue precisamente lo que todos pudimos ver luego de que compartiera en Instagram una foto de su última sesión en Gunnar, un ‘gimnasio de diseño’ donde se pone en forma. ¡No lo podrás creer!

Mariah aparece con unas originales zapatillas de taco, unas medias de red que dejaban ver sus curvas y piel y una diminuta casaca. Al verla, sus seguidores no pudieron dejar de criticar el extraño outfit deportivo.

Climb every mountain 👊🏾😘 @gunnarfitness Una foto publicada por Mariah Carey (@mariahcarey) el 2 de Feb de 2017 a la(s) 7:35 PST

En pocas horas, la publicación obtuvo más de 80 mil ‘Me Gusta’ y casi 5 mil comentarios. Sin embargo todos no fueron halagadores para la cantante.

‘Tú no eres normal’, ‘Pareciera que necesitas sacarte los tacones y en realidad hacer ejercicio’, ‘¡Estás muy gorda! Necesitas hacer mega ejercicios’, ‘"¿Puedes alguna vez vestirte normal?’, fueron algunos de los desafortunados comentarios que recibió la exuberante intérprete. Sin embargo, orgullosa de su cuerpo, no se intimidó ante los ataques.

Es más, para mostrar que no tiene nada de qué avergonzarse, publicó otros dos videos donde se la puede ver reír y hacer su rutina de entrenamiento de lo más contenta. Y aunque los clips obviaron otros miles de reproducciones, las ofensas no se detuvieron: ‘Sigue ejercitando duro’, ‘Esto es tan innecesario. Y amo a Mariah, pero no a esto’, escribieron sus seguidores.

