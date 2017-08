Maribel Guardia vuelve a sorprender con su figura de infarto a sus casi 60 años en Instagram [FOTOS]

Maribel Guardia no se cansa de infartar a sus seguidores en las redes sociales. Si hace unas semanas mostró sus curvas en un sexy bikini, hoy no tuvo reparos en mostrar su abdomen de acero en su cuenta de Instagram y sus fans enloquecieron.



Maribel Guardia, a sus casi 60 años, es considerada una de las actrices maduras más sexys de la farándula mexicana. La actriz y cantante no solo cautiva con sus presentaciones en diferentes partes de México, sino que también lo hace a través de las telenovelas y ahora en las redes sociales.



En la imagen que colgó en Instagram, se le puede ver a Maribel Guardia en el baño de su casa muy relajada mostrando su abdomen y su cintura de avispa que logró gracias a rutinas diarias en el gimnasio.

Arreglándome para el #show en #kansascity #felizdomingo #besos💋 Una publicación compartida de Maribel Guardia (@maribelguardia) el 13 de Ago de 2017 a la(s) 4:47 PDT

Hace unas semanas también cautivó a todos al lucirse en un bikini negro que resaltaba sus curvas. Los seguidores de Maribel Guardia no dejaron de lanzarle piropos y decirle que estaba mejor que una chica de 20 años.



En su cuenta de Instagram se pueden apreciar varias fotografías donde Maribel Guardia se muestra más sexy que nunca, como la del tatuaje escondido que quedó al descubierto cuando se probó uno de los vestido que usaría en una gala de premiación.

Midiéndome un vestido de @mitzyofficial_ les mando #besos 💋 Una publicación compartida de Maribel Guardia (@maribelguardia) el 20 de Mar de 2017 a la(s) 1:32 PDT

Maribel Guardia está a punto de retornar a la pantalla chica con la segunda parte de la telenovela 'Corona de Lágrimas' al lado de Victoria Ruffo.