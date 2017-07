Marlene Favela, actriz de Rubí, se comprometió y lo grita a los cuatro vientos en Instagram [VIDEO y FOTOS]

Quizá se te haga conocido el nombre de Marlene Favela. Y es que esta actriz mexicana se lanzó a la fama al protagonizar la telenovela Gata Salvaje. Asimismo ha participado en exitosas producciones como Rubí y El Señor de Los Cielos. ¿La recuerdas?

Pues bien, la sensual actriz acaparó recientemente las noticias de espectáculos luego de hacer un polémico anuncio en su cuenta de Instagram. Por medio de una fotografía, Marlene Favela dio a conocer su compromiso con el empresario de origen australiano George Seely.

En la imagen de Instagram se ve la mano de Marlene Favela entrelazada con la de Seely y portando un vistoso anillo de compromiso. ‘Hoy es el día más importante de mi vida. Desde niña soné con mi propia historia de amor, soné con encontrar un hombre que me amara y que me respetara. Y sí, el amor obra por caminos misteriosos’, escribió al lado de la foto.

‘Hoy puedo confesarles que me siento afortunada y bendecida de haber encontrado no sólo a un hombre que me ama y me respeta, sino a mi príncipe azul de cuento de hadas’, agregó la actriz.

Irremediablemente! Una publicación compartida de Marlene Favela (@marlenefavela) el 23 de Jun de 2017 a la(s) 8:25 PDT

En la cuenta de Instagram de Marlene Favela se pueden ver fotografías que muestran su incondicional amor por el empresario australiano. ‘Siempre juntos’, ‘¡Mi cómplice! Hasta bailando salsa y bachata’ son algunos de los mensajes que acompañan sus más románticas postales.

