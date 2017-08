México: Cantante de Banda MS se defiende tras difusión de video donde se le ve drogarse en concierto [VIDEO]

La agrupación musical Banda MS causó mucha polémica recientemente luego de la difusión de un video donde se ve a su vocalista consumiendo drogas. Lo peor es que el protagonista del episodio, Alan Ramírez, estaba en pleno show cuando fue captado aspirando lo que parece ser cocaína.

Luego del escándalo, las críticas y hasta las declaraciones de la misma Banda MS, el cantante salió a defenderse de los ataques. ‘Ese día andaba bien mal de la gripa y traía mucho escurrimiento nasal, y antes del video editado yo me sueno y doblo la servilleta, me vuelvo a sonar y la vuelvo a doblar y después la hago rollito’, explicó sobre su comportamiento sobre el escenario.

En ese sentido, aclaró que el video fue editado y que solo pasaron el último momento, cuando estaba quitándose los residuos de la nariz y tomando agua, según dijo en una entrevista a Televisa Espectáculos. Si fue así, entonces ¿por qué tardó tanto en esclarecer el incidente?

Banda MS. Banda MS. Banda MS.

Por su parte, los demás integrantes de la Banda MS mostraron su total apoyo a Alan Ramírez. Asimismo dijeron que por el momento no tomarán acciones legales en contra de las personas que publicaron y difundieron el video, pero que no descartan hacerlo si vuelven a dañar la imagen de cualquiera de los miembros del grupo.

‘Que él no es drogadicto, él es una persona sana, que se echa sus cervezas de vez en cuando sí, pero es sano, entonces la gente que de repente quieren hacer la polémica, quieren sacar nota porque no piensan, no tienen el sentido común para pensar que el señor tiene hijos, tiene esposa, tiene familia, papás, que pues a ellos son a los que lastiman’, declaró Oswaldo Silvas, el otro vocalista de la Banda MS.

Supuesto instante donde Alan Ramírez inhala cocaína.

Una vez aclarado el tema, la banda volvió a presentarse en sus shows planificados en Estados Unidos donde miles de latinos abarrotaron los conciertos y corearon los temas de la agrupación musical considerada la ‘banda más taquillera’ del momento.

