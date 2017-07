¡Pobre angelito! John Heard saltó a la fama por interpretar a Peter McCallister, padre de Kevin en la película de los 80s Mi Pobre Angelito. El actor fue encontrado muerto en un hotel en California por el personal de limpieza. Heard se encontraba en reposo tras se operado de la espalda en el Centro Médico Stanford.



Aún no se reporta la causa de su muerte pero las autoridades y expertos forenses ya se encuentran investigando la muerte John Heard.



Como se recuerda, John Heard es más conocido en el mundo por su papel de padre en Mi Pobre Angelito. El actor también trabajó en películas como "Big," "Beaches," "Gladiator", "Pelican Brief" y la primera entrega de "Sharknado".



John Heard también actuó en serie como "Miami Vice" y "The Sopranos" y "Last Rampage", su último película que se estrenará en las salas este septiembre.



Robert Patrick, amigo del actor, manifestó su pesar en su cuenta de Instagram. "Estoy sorprendido y entristecido por despertar a la noticia de que John Heard falleció anoche", escribió Patrick. "¡Un actor tan talentoso! Estoy tan agradecido que tuve la oportunidad de ver, trabajar y pasar tiempo con él", manifestó Patrick sobre la partida de John Heard.