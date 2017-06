Mia Khalifa: Actriz porno con la cara hinchada y adolorida por culpa de… ¡su muela del juicio! [VIDEO y FOTOS]

Mia Khalifa es una de las actrices porno más famosas en el mundo. Su sexy figura y pícara expresión la han llevado a ser la favorita de millones de personas que no pueden parar de ver sus videos.

Sin embargo, aunque no lo creas, Mia Khalifa no siempre luce tan hermosa como se muestra en la gran mayoría de sus fotografías de Instagram. Y es que como todos, a veces se enferma o no tiene ganas de arreglarse por las mañanas.

Así se pudo ver hace unas semanas en su cuenta de Instagram donde publicó un corto video que la muestra demacrada, sin maquillaje y adolorida. ¿Qué le pasó a Mía Khalifa?

Color & curls by @katieaustincolorist at @joseluissalonboutique! Follow her if you're in need of someone trustworthy who knows what a trim is and doesn't make you leave the salon holding back tears saying "I love it" Una publicación compartida de Mia Khalifa (@notthefakemiakhalifa) el 12 de Jun de 2017 a la(s) 8:52 PDT

Según su post de Instagram, la actriz porno estaba sufriendo mucho por una muela del juicio. Es así que podemos verla sin maquillaje, con la cara hinchada y una expresión de dolor que no envidiamos. ¡Pobre Mia Khalifa!

Mia Khalifa adolorida e hinchada por la muela del juicio. Video: Instagram

‘Nivel de dolor 12/10. Lo bueno es que los Caps ganaron por lo menos. Oh espera… #MuelaDelJuicio’, escribió Mia Khalifa junto al video que tiene más de 700 mil reproducciones y miles de comentarios de sus seguidores que le dan aliento para que se recupere

With hard work, determination, dedication, and lots of saving and prioritizing, I was finally able to afford my dream of having a t shirt from my own store. You can get yours here: MiaKshop.com @miakshop Una publicación compartida de Mia Khalifa (@notthefakemiakhalifa) el 30 de Abr de 2017 a la(s) 3:15 PDT

‘Rechoncha y tierna’, ‘Te ves tan linda. Eres la chica más linda de este planeta’, ‘Eres una diosa salida del mar’, son algunos de los comentarios de sus 1.7 millones de seguidores de Instagram.

Friday night vs. Saturday morning. My disaster of a weekend in a nutshell. #WhataburgerCuresAll #ISleptInABathtub #AndThrewUpInMyBed Una publicación compartida de Mia Khalifa (@notthefakemiakhalifa) el 14 de May de 2017 a la(s) 8:03 PDT

