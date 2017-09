Mia Khalifa publica video donde se desnuda en Instagram ¿Grabación será censurada en red social? [VIDEO]

La ex actriz de cine para adultos, Mia Khalifa,desafía las reglas de Instagram y publica video donde se desnuda.En la grabación, la también comentarista deportiva se quita el sostén y se toca los senos de manera sexy.



Mia Khalifa ama su cuerpo y su sensualidad. La ex actriz de cine para adultos sorprendió a sus seguidores con una erótica publicación, que sin duda dará que hablar. El video fue publicado en su InstantStorie.



De este modo, Mia Khalifa vuelve a desafiar a Instagram. Es sabido que la ex actriz de cine para adultos siempre es censurada en esta red social por sus atrevidas fotos, donde muestra su trabajado cuerpo.



Mia Khalifa se hizo conocida cuando empezó su trayectoria como actriz de cine para adultos. La libanesa recibió amenazadas del Estado Islámico por su trabajo, ella abandonó la industria y actualmente se dedica a hacer comentarista deportiva..



Mia Khalifa es seguida por más de dos millones de personas en Instagram. Sus seguidores siempre paran pendientes de las publicaciones de la libanesa, quien les agradece con postales sensuales.

Mia khalifa se desnuda en Instagram

