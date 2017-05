Mia Khalifa revela que tiene Sida pero eso no es lo más sorprendente de su confesión [VIDEO y FOTOS]

Mia Khalifa, una de las actrices porno más populares en la actualidad, causó conmoción en redes sociales luego de confesar que era VIH positivo. Sí, así como lo escuchas, la estrella de la industria pornográfica reveló que padece de esta mortal enfermedad que año a año se lleva la vida de millones de personas.

La famosa publicó la noticia en su cuenta de Twitter, donde pronto se volvió viral. Sin embargo, una vez desatada la conmoción, algunos se dieron cuenta de la verdad: todo era una broma de mal gusto.

La actriz porno utilizó la frase ‘I’m not just sure, I’m positive’, la misma que usa el personaje de Cartman en un episodio de la popular serie de tv ‘South Park’. Es así que muchos se indignaron por atreverse a jugar con este terrible mal.

Rachel Ray, una reconocida estrella de un canal de cocina, tuvo una de las críticas más comentadas. ‘Mentir acerca de una enfermedad terminal… ¿Estás segura que quieres ese tipo de Karma?’, escribió la indignada mujer.

Esta no es la primera vez que Khalifa despierta polémica en redes sociales. Anteriormente participó en una escena porno llevando un velo hiyab (ella es de origen árabe), un hecho que causó la ira de los musulmanes. Asimismo le crearon un video parodia donde el Estado Islámico la ejecutaba.

Por su parte, sus padres se mostraron ‘decepcionados’ por la actitud de su hija en un comunicado. ‘Probablemente estamos pagando el precio de vivir lejos de nuestra patria, nuestros hijos tuvieron que adaptarse a las sociedades que no se parecen a nuestra cultura, tradiciones y valores’.

