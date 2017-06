Michael Bublé muy conmovido en su primera aparición tras enfermedad de su hijito con Luisana Lopilato [VIDEO y FOTOS]

Michael Bublé y Luisana Lopilato atraviesan por la etapa más difícil de sus vidas después de que detectaran cáncer a su hijo Noah. Sin embargo, los meses han pasado y al parecer el tratamiento ha funcionado bien, según dijo el canadiense.

Tanto Michale Bublé como Luisana Lopilato desparecieron de la escena pública con la enfermedad de Noah. Es así que el canadiense tuvo que cancelar todos sus eventos y presentaciones para acompañar al 100% a su esposa e hijo menor. Ahora, siete meses después, reapareció en una premiación.

Michael Bublé fue condecorado con el Premio de las Artes Escénicas de Canadá. En la ceremonia, el intérprete aprovechó para dar un conmovedor discurso donde habló sobre lo importante que es su familia para él.

Feliz día de la madre !! Happy Mother's Day @luisanalopilato !! #myhero #bestmommy #bestfriend Una publicación compartida de Michael Bublé (@michaelbuble) el 16 de Oct de 2016 a la(s) 7:25 PDT

‘Mi vida entera está inspirada por lo que mi familia me hace sentir. Mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanas, mi mánager’, dijo Michael Bublé. ‘No tengo palabras para describir cómo me siento, a veces decir 'te quiero' no es suficiente, porque lo que siento es mucho más. Mi vida también está inspirada en cómo me hace sentir mi tierra, mi Canadá’, agregó el cantante.

Congrats to @michaelbuble 🙌🏻 💛 #Repost @etalkctv (@get_repost) ・・・ Congrats to @michaelbuble who proudly accepts his Governor General Performing Arts Award tonight in #ottawa! 👏 #etalk #michaelbuble Una publicación compartida de MAJIC 100 (@majic100ottawa) el 28 de Jun de 2017 a la(s) 5:07 PDT

‘Estoy aquí con total humildad, porque me han permitido ser uno de sus representantes musicales y me han otorgado este honor en lo que ha sido un momento emocionalmente difícil para mi familia. Agradezco el amor y el apoyo que me han dado y me llena de orgullo cada vez que soy capaz de estar en un escenario y decir: 'Mi nombre es Michael Steven Bublé y soy canadiense’, terminó Michael Bublé conmovido hasta las lágrimas.

Cabe indicar que Michael Bublé fue a la premiación con su manager y Luisana Lopilato. La argentina lo confirmó por medio de su cuenta de Instagram, donde mostró el vestido que lució en la ceremonia.

Ready ⭐️⭐️⭐️ Una publicación compartida de Luisana Lopilato (@luisanalopilato) el 28 de Jun de 2017 a la(s) 1:48 PDT

