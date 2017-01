Michael Jackson estaría orgulloso: Su hija Paris se convertirá en una experta en redes sociales

Paris Jackson, hija del fallecido cantante Michael Jackson, debutará como actriz en la serie musical 'Star', de la cadena Fox, informó hoy la edición digital de la revista The Hollywood Reporter.



Paris, de 18 años, interpretará en un solo episodio a Rachel Wells, una gurú de las redes sociales encargada de supervisar una sesión de fotografías para el grupo musical protagonista de la serie.



Recientemente, Lee Daniels, creador del formato, indicó a la revista Rolling Stone que tenía en mente a Paris Jackson para un papel en la serie.



Paris Jackson, hija de Michael Jackson. Las frases más fuertes y directas de su entrevista a la prestigiosa 'Rolling Stone'. Paris Jackson, hija de Michael Jackson. Las frases más fuertes y directas de su entrevista a la prestigiosa 'Rolling Stone'.

Daniels, como ya hiciera en la serie 'Empire', ha logrado atraer a numerosos rostros conocidos y, por ahora, 'Star' ha visto ya el paso de artistas como Gladys Knight, Naomi Campbell y Lenny Kravitz, entre otros.



Precisamente, Rolling Stone publicó en su número de febrero la primera reveladora entrevista con Paris Jackson, donde deja entrever que podría dedicarse a la música en el futuro.



Paris Jackson en la portada de la revista Rolling Stone. Paris Jackson en la portada de la revista Rolling Stone.

"Me odiaba a mí misma. Mi pensamiento era que yo no podía hacer nada bien, que no era digna de vivir más. Estaba haciendo un montón de cosas que una niña no debería hacer. Traté de crecer demasiado rápido, y yo no era esa clase de persona", contó Paris.



Desde la muerte de su padre en 2009, Paris ha aparecido apenas en un par de ocasiones en programas de televisión, con presentadoras de su confianza como Oprah Winfrey y Ellen DeGeneres.