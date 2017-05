Miley Cyrus tiene una nueva vida: Dejó la marihuana y el alcohol definitivamente [VIDEO y FOTOS]

Miley Cyrus sorprendió esta semana al afirmar que luego de llevar una vida llena de excesos, finalmente decidió dejar las drogas. ¿Sabías que fumaba regularmente marihuana?

La cantante juvenil quiere mostrar una nueva imagen a su público. Para ello aseguró que lleva meses sin beber alcohol y nada menos que tres semanas sin consumir drogas. Y es que Miley Cyrus se está preparando para el estreno de su quinto disco de estudio.

‘No he fumado marihuana en tres semanas, que es lo más que he estado sin fumar. No estoy consumiendo drogas, no estoy bebiendo. ¡Estoy completamente limpia ahora! Eso es algo que quería hacer’, dijo Miley Cyrus en una entrevista exclusiva con la revista Billboard.

#Malibu May 11th! Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el 4 de May de 2017 a la(s) 12:05 PDT

Miley Cyrus explicó como este cambio ha repercutido positivamente en su día a día. ‘Me gusta estar rodeada de personas que me hagan querer mejorar, involucrarme más, ser más abierta. Y me di cuenta de que no eran las personas que están drogadas. Quiero estar completamente clara, porque sé exactamente dónde quiero estar’.

"A dream come true.... in #Malibu" Out May 11th!!!!! Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el 4 de May de 2017 a la(s) 12:00 PDT

Asimismo aprovechó para anunciar la fecha del lanzamiento del primer sencillo de su nuevo disco, el mismo que se llama Malibu y que será estrenado el próximo 11 de mayo. Se trata de un tema inspirado en su prometido Liam Hemsworth y creado durante su participación como coach en The Voice.

#Malibu May 11th!!!! @billboard link in bio! Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el 4 de May de 2017 a la(s) 9:47 PDT

Cabe indicar que Miley Cyrus lanzará su nuevo proyecto luego de cuatro años del polémico Bangerz. Este incluirá 10 canciones que prometen transformar completamente su carrera artística.

Regram : @billboard ❤️💙💚💜💛 #Malibu #NewMusic Next Thursday May 11th! Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el 3 de May de 2017 a la(s) 8:58 PDT

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.