Miss Venezuela causa indignación por este comentario sobre peso de Miss Canadá [VIDEO y FOTOS] 

La Miss Venzuela, Mariam Habach, es vista por los usuarios de redes sociales como la modelo más cruel del certamen Miss Universo. Esto debido a un tuit de 2011 en el que la modelo afirma que lo importante no es ganar si no hacer perder al otro. La nueva víctima de la venezolana sería la Miss Canadá , Siera Bearchell.



Un video publicado por la Miss Argentina Estefanía Bernal se está viralizando por una indirecta que le habría hecho Mariam Habach a Siera Bearchell sobre su peso. Por eso no llegaste a las semifinales, Habach.



El comentario que se le escucha decir a Mariam Habach en el video es: “Estamos comiendo para engordar y ver quién gana“, esto desató la risa de sus compañeras y la indignación de las redes sociales.



La mayoría de seguidores del certamen de belleza consideran que Mariam Habach tiene comentarios malintencionados siempre y que este último no sería la excepción. "Definitivamente por algo no clasificó. Cuando deje de ser arrogante y prepotente le lloverá", se lee entre los comentarios del video.



Seguidores de la modelo Mariam Habach creen que sólo se trata de una broma y que su comentario nada tiene que ver con el peso de Miss Canadá, Siera Bearchell, porque ni siquiera la menciona.



Mariam Habach se hizo conocida en nuestro país por pisarle el vestido a Valeria Piazza y no pedirle disculpas. Muchos peruanos creen que la venezonala tiene mala espina, sin embargo, Valeria Piazza afirma que sólo fue un incidente menor.