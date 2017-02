Myla Dalbesio: La modelo de "talla grande" que causa sensación en el mundo de la publicidad [VIDEO y FOTOS]

Myla Dalbesio es nueva y tiene muchas curvas que le sirven para abrirse paso en el mundo de la moda. Si exceso de peso hace que Dalbesio sea una de las modelos más requeridas del mundo entero.



Pero es su peso que acusa tan admiración por Myla Dalbesio. La bella modelo presta su figura para ser parte de la marca Calvin Klein.



Myla Dalbesio también fue elegida por la revista Sports Illustrated como una de las portadoras de sus famosos trajes de baño. Tras estás publicaciones, miles de modelos han iniciado su vida en el mundo de la pasarelas y Myla no fue la diferencia.



"Estoy orgullosa de haber llegado hasta aquí", indicó la modelo en su cuenta de Instagram. "Espero que esto pueda ser un ejemplo para que otras mujeres continúen firmes en sus convicciones y no tengan miedo de utilizar su voz", manifestó Myla Dalbesio que también es activista política y marchó en contra de la elección de Donald Trump.



"Para las niñas en la industria de la moda, espero que esto les dé la seguridad de que no es necesario tener un millón de seguidores para hacerse notar. Todavía se puede juzgar la calidad del trabajo que haces y la persona que eres. Lo cual, creo, es para celebrar", manifestó como consejo para las mujeres que desean iniciar en la moda.