Natalia Oreiro y el terrible acoso sexual que sufrió de Jorge Perugorría en la serie 'Lynch' [VIDEOS y FOTOS]

Natalia Oreiro confesó en una entrevista que fue víctima de acoso sexual por parte del experimentado actor cubano Jorge Perugorría cuando grababan algunas escenas de la serie 'Lynch'. La actriz uruguaya sostuvo que tal experiencia la hizo vulnerable y hasta le bajó el autoestima.



El hecho ocurrió en el 2012, Natalia Oreiro protagonizó 'Lynch', una serie de TV colombiana, donde la también cantante pasó momentos bochornosos durante las grabaciones.



"Una vez, trabajando en el exterior con un actor, se fue de copas y como que me quiso avanzar. Y al principio uno como que dice: 'Bueno, tenemos que seguir trabajando juntos, ponte las pilas, no me interesa nada'. Pero él se puso denso y lo tuve que parar físicamente, empujándolo muy fuerte. Y me fui del lugar donde estábamos", sostuvo Natalia Oreiro, sin revelar el nombre de Jorge Perugorría hasta ese momento.



Natalia Oreiro denunció acoso sexual por parte de su compañero de reparto Jorge Perugorría. (Fotos: Instagram) Natalia Oreiro denunció acoso sexual por parte de su compañero de reparto Jorge Perugorría. (Fotos: Instagram)

Natalia Oreiro se sinceró e indicó que a pesar que había frenado a su compañero, este siguió con el acoso y en "una escena romántica que habíamos pauteado, él me sacaba la camisa, yo abajo tenía un brasier y en el medio de la escena me lo arranca. Bueno, obviamente yo me puse muy mal, pero él continuó con la escena".



Jorge Perugorría (51) es un experimentado actor cubano que ha participado en 40 película y reciéntemente fue nombrado miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos.



Natalia Oreiro denunció que tras el bochornoso incidente habló con el director y este pidió repetir la escena. Luego denunció la situación al productor y elevó la queja por el acoso sexual que había sufrido en ese momento.



JORGE PERUGORRÍA SE DISCULPÓ



Posteriormente, Natalia Oreiro indicó que Jorge Perugorría se disculpó por su comportamiento y dijo que tenía problemas con el alcohol, que lo que había hecho fue bajo los efectos del alcohol".