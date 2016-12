Navidad: Scarlett Johansson, Paul McCartney y otros famosos en villancico de Jimmy Fallon [VIDEOS]

Jimmy Fallon no podía dejar pasar la Navidad sin antes presentar algún show o sorpresa para sus televidentes. Es así que convocó a grandes músicos, estrellas de Hollywood y hasta personajes animados para entonar un clásico villancico navideño. Es así que estrellas de la talla de Scarlett Johansson, Paul McCartney y Matthew McConaughey acompañan al comediante en su especial de temporada.

A ellos se les suma Reese Witherspoon, Seth MacFarlane, Tori Kelly y los personajes de la próxima película animada Sing para entonar ‘Wonderful Christmas Time’, junto al presentador y a la banda del programa The Roots. El video dura minuto y medio y es creación de Paul, el ex Beatle.

Esta no es la primera vez que el programa The Tonight Show presenta este tipo de material. Ya lo hicieron los protagonistas de Star Wars: el despertar de la fuerza, con la conocida canción de la saga intergaláctica.

La semana pasada, James Corden, famoso por su exitoso segmento Carpool Karaoke, hizo que algunos de sus invitados cantaran ‘All I Want for Christmas Is You’. Es así que intérpretes de la talla de Mariah Carey, Selena Gomez, Adele y Chris Martin aparecen en el video que al momento ya tiene más de 20 millones de reproducciones.

