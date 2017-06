Nelly Furtado se divorcia y cambia totalmente de look en Instagram [VIDEO y FOTOS]

Nelly Furtado sorprendió a todos sus seguidores de Instagram al subir una imagen donde luce totalmente distinta. Los hinchas de la interprete de 'Turn Off The Light' la felicitaron y ahora la adoran más que nunca.



Como se recuerda, Nelly Furtado contrajo matrimonio con Demacio Castellon en el 2006. La relación se terminó tras 8 años de matrimonio y la bella Furtado dejó el mundo del espectáculo hasta el pasado marzo del 2017.



Fue en marzo del 2017 que Nelly Furtado rompió su silencio musical y lanzó el álbum "The Ride". Furtado también se presentó en el evento "orgullo de la isla" en Nueva York. En dicho evento la bella cantante lució más que radiante con un enterizo rosado adornado de estrellas que resaltaban su bella figura.



#nycpride2017 #weareproud #pride 🏳️‍🌈 Una publicación compartida de @nellyfurtado el 26 de Jun de 2017 a la(s) 12:34 PDT

Nelly Furtado subió la imagen en Instagram y todos sus miles de seguidores la felicitaron por el tremendo look que se maneja. "Estás más bella que nunca", es uno de los comentarios que le dejaron a Furtado. "Eres toda una diosa", es otro de los comentarios que resaltan en la red social.