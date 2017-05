Netflix: Soraya Montenegro se muda a la cárcel de Orange is the New Black [VIDEO]

Un video de Facebook publicado por la cuenta oficial de la exitosa serie de Netflix Orange is the New Black viene sorprendiendo en redes sociales. Y es que allí se puede ver a la famosa villana de las telenovelas mexicanas Soraya Montenegro, interpretada por Itatí Cantoral, junto a las reclusas de Litchfield.

No se trata de una adaptación en español de Orange is the New Black, sino de una pieza promocional de Netflix hecha para publicitar la serie en América Latina. Es así que decidieron utilizar a la ‘Maldita Lisiada’ encarnada por Itatí Cantoral para llegar al público hispano.

En un tono claramente latino y con mucho humor, Itatí Cantoral se cruza con las reclusas de Orange is The New Black, quienes quedan totalmente sorprendidas por su presencia en la cárcel. ‘¿Eres mi nueva compañera de celda? ¡Yo veía todas tus telenovelas!’, le dice una de ellas al encontrarla instalando sus cosas.

Itatí Cantoral hizo gala de todo el vocabulario de Soraya Montenegro, incluyendo frases como ‘maldita lisiada’, ‘escuincla babosa’, ‘pepenadora’, ‘marginal’, mientas las presas de Orange is the New Black se emocionaban al verla en escena. ¡De película!

Orange is the New Black.

La actriz mexicana tuvo su papel más famoso en la telenovela de 1995 ‘María la del Barrio’. Allí encarnó a la villana Soraya Montenegro y la escena que la inmortalizó hasta la fecha, protagonizada por ‘Nandito’, hijo de Thalía en la ficción televisiva.

Y ahora más de dos décadas después, Itatí Cantoral luce incluso más joven que en aquella época. Y es que a sus 41 años la actriz se sabe mantener muy bien.

