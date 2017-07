Nick Jonas y Bruna Marquezine: ¿Jonas Brother tiene algo con la ex de Neymar? [VIDEO y FOTOS]

Neymar debe estar volando. Y es que su ex pareja, la modelo y actriz brasileña Bruna Marquezine, ha llamado la atención de una conocida celebridad por sus fotos de Instagram.

Se trata del ex Jonas Brothers, Nick Jonas, quien empezó a seguir a Bruna Marquezine en Instagram para sorpresa de los seguidores de la brasileña. Jonas, quien tan solo le lleva tres años a la modelo, estuvo viendo sus fotos en la conocida red social y hasta se atrevió a ponerle Me Gusta a algunas.

Esta situación no pasó desapercibida para los seguidores de Bruna Marquezine, quienes rápidamente comenzaron a comentar la supuesta nueva amistad que acaba de nacer. ‘Nick Jonas ha puesto el ojo en ti’, ‘Si yo fuera Bruna Marquezine y Nick Jonas gustara de una foto mía me quedaría fuera de mí’, ‘Dios mío esta chica tiene al mundo entero a sus pies’, fueron algunos de los comentarios que recibió la ex de Neymar.

GLAMOUROUS de @lebronstein 💕 Una publicación compartida de Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) el 4 de Jul de 2017 a la(s) 9:07 PDT

Las fotos de Bruna Marquezine que agradaron a Nick Jonas son las que la muestran paseando por París. La modelo brasileña estuvo en Francia para disfrutar de la Semana de la Moda, donde también asistió a un homenaje a la marca Dior.

🖤 @dior 📷 @leofaria Una publicación compartida de Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) el 3 de Jul de 2017 a la(s) 4:27 PDT

Cabe fincar que Bruna Marquezine se encuentra completamente soltera. Y es que hace algún tiempo su relación con Neymar terminó. El jugador explicó en su momento que ella no quería comprometerse a profundidad.

Paris, la ville lumière ✨ Pronta de make @eudoraoficial 💄Matefix Vermelho Deslumbrante #Eudora #EudoraEmParis #Ad Una publicación compartida de Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) el 3 de Jul de 2017 a la(s) 3:22 PDT

Por su parte, Nick Jonas también terminó su romance con la actriz Lily Collins. ¿Será cosa de tiempo para ver a la nueva parejita de la farándula internacional? Solo nos queda sentarnos a esperar que esta prometedora historia de amor se concrete.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.