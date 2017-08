Nicki Minaj publica video hot haciendo twerking con sus amigas y las críticas la invaden [VIDEO]

Las curvas de Nicki Minaj y otras partes de su cuerpo no son un misterio ni sorpresa para sus seguidores ni para nadie con internet. Y es que la cantante suele publicar en sus redes sociales y en sus videoclips su trabajado cuerpo y sobre todo trasero. Prueba de ello es el criticado video de fin de semana en su cuenta de Instagram.

El domingo, Nicki Minaj promocionó el videoclip de su canción Rake It Up con un video en Instagram que ha alcanzado miles de likes y millones de visualizaciones en menos de 24 horas. En el clip, la rapera aparece junto a sus amigas sobre una cama. Ellas realizan el conocido twerking, movimiento del trasero.

El video ha incomodado a mucho de los seguidores y no seguidores de Nicki Minaj. Entre los comentarios se lee el enfado de quienes argumentan que el video parece porno y denigra a las mujeres. La rapero y sus amigas están con diminutos bikinis. Nada nuevo para ella.

Nicki Minaj haciendo twerking (Video: Instagram)

Al día siguiente de la publicación del video del twerking, Nicki Minaj publicó en su cuenta de Instagram un extracto del videoclip Rake It Up. No respondió a los detractores ni habló más del video sensual que fue criticado.

Esta no es la primera vez que Nicki Minaj realiza una polémica publicación para promocionar algún material nuevo de su música. Poco más de un mes, la despertó la duda de sus fanáticos con un tweet que contenía un emoji de bebé.

Los seguidores de Nicki Minaj no tardaron en preguntarse si venía un bebé en camino y ella tampoco aclaró el tema. La cantante de ‘Anaconda’ le dio me gusta a las respuestas de sus fans que muestren emoción por un embarazo.

Algunos medios más hilarantes han decidido jugar con la identidad del padre, pues Nicki Minaj se encuentra soltera en este momento. Sabemos que hay distintas formas de concebir a un bebé sin tener pareja, ¡quién sabe!



Lo que otros mencionaron fue que se trataba de una publicación para promocionar una nueva canción, como ha sucedido con el video de los traseros. Ya sabemos que Nicki Minaj no tiene reparos en redes sociales.



👅👅👅👅👅👅 link in my bio if you DON'T have Tidal #RakeItUpVIDEO Una publicación compartida de Barbie® (@nickiminaj) el 20 de Ago de 2017 a la(s) 3:59 PDT



​Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.