Ninel Conde amenaza de muerte a su ex que la demandó para que le pase pensión [VIDEO y FOTOS]

Desde que se confirmó la separación entre Ninel Conde y Giovanni Medina, los dimes y diretes entre la ex pareja no han parado, y ahora han salido a la luz unas supuestas amenazas que la cantante le habría hecho al padre de su hijo Emmanuel.



De acuerdo a una publicación en México, Giovanni Medina recibió algunos mensajes de texto en los que es advertido para que valore su vida y ya no siga con las declaraciones en contra de Ninel Conde.



Además de los mensajes, se han revelado videos en donde presuntamente se ve a Ninel Conde besándose con un individuo de manera apasionada.

Cabe recordar que hace varias semanas Ninel Conde y Giovanni Medina tuvieron una confrontación verbal a través de los medios de comunicación debido a que el empresario argumentó que la actriz salió a divertirse mientras su hijo estaba enfermo y al cuidado de su nana, a lo que la cantante respondió que ella era libre de compromiso y afirmó que si sale a cenar es por trabajo.

Anoche en #sábadofutbolero !! Gracias por mi súper look que ame para cantar 👏👏 Jumpsuit de @gianninaazar Joyas @charlielapson @angieestilo Una publicación compartida de Ninel Conde🌟sitio Oficial (@ninelconde) el 16 de Jul de 2017 a la(s) 12:03 PDT

PIDE PENSIÓN



Por otro lado, se supo que en la demanda que interpuso Giovanni Medina en contra de Ninel Conde, este estaría pidiendo a su expareja el 20 por ciento de sus ganancias, además de la patria potestad de su hijo.



Ninel Conde explicó que su expareja actúa de esa manera porque está celoso y quiere vengarse de ella. "Es evidente que este es un tema de celos, rencor, venganza", recalcó la también actriz de telenovelas.



Agregó que la relación con Giovanni Medina se terminó porque el empresario rebasó el límite del respeto, además que se enfermó de celos. "No supera que ya se acabó, está ardido porque me ha visto con amistades.