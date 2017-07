Ninel Conde demanda a su expareja por tildarla de "alcohólica" y dice que está ardido

Farándula mexicana.- A Ninel Conde no le gustó para nada las acusaciones que realizó su expareja Giovanni Medina, quien dijo que era alcohólica. La cantante y actriz, ha demandado al papá de su hijo y además, se defendió durante una entrevista en el programa Hoy.

“No supera que ya se acabó, esta ardido porque me ha visto con amistades, pero pues es cosa de él. Yo a mi hijo lo voy a cuidar por sobre todas las cosas y lo que está diciendo lo tendrá que probar en instancias legales”, dijo Ninel Conde.

Si bien Ninel Conde no se refirió más a Giovanni Medina, se defendió de sus acusaciones. “Yo no puedo hablar al respecto para nada porque hay un bebé y a mí sí me importa mi hijo, y esto el día de mañana el niño lo va a ver, y su mamá no va a hablar mal de su padre hasta donde sea posible, aunque se lo merezca”, agregó Ninel Conde.

“Se me hace muy machista que una mujer que trabaja 24 por 7 no pueda salir a cenar con amistades, las mujeres también tienen derecho a divertirse y no porque vayas y cenes eres un borracho o borracha, eso sí es importante, que no se haga este tipo de señalamientos a una mujer. ¿El hombre si puede tener comidas de trabajo y la mujer no? ¿Y (por eso) ya es borracha?, no. Eso se me hace ser misógino, eso no está padre”, se defendió Ninel Conde de Giovanni Medina.

Finalmente, Ninel Conde mencionó que el caso se está enfrentando de manera legal y cuidará de la integridad de su hijo.



