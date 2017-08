Ninel Conde: Su ex dice que no le permite ver a su hijo pese a tener la custodia provisional [VIDEO y FOTOS]

Ninel Conde está generando mucha polémica recientemente. Y es que después de haber sido acusada de falsificar documentos para bajarse la edad, ahora su ex pareja dice que le impide ver a su hijo Emmanuel pese a contar con la custodia provisional del menor.

‘El viernes pasado el Juzgado 38 en Materia Familiar me otorga la custodia provisional de mi hijo, y por este medio también insto a la madre de mi hijo que haga entrega, que obedezca este mandato judicial, que haga entrega del menor porque así lo está disponiendo la autoridad', denunció Giovanni Medina, el ex de Ninel Conde, en el programa ‘De Primera Mano’.

Asimismo, el empresario dijo haber notado algunas irregularidades en el proceso legal que entabló contra Ninel Conde. En ese sentido, acusó a la actriz y cantante de cometer tráfico de influencias.

#tbt a la grabación del video de #TúNoValesLaPena 😜 ya lo vieron? Una publicación compartida de Ninel Conde🌟sitio Oficial (@ninelconde) el 13 de Jul de 2017 a la(s) 8:44 PDT

‘Yo estoy aquí para defender los derechos de mi hijo y le pido a nuestras autoridades que así lo hagamos. Que respetemos el interés superior del menor y de no ser así, pues vamos a escalar al nivel que se tenga que escalar, vamos a acudir a las instituciones nacionales e internacionales correspondientes, vamos a pedir apoyo a las diferentes fuerzas políticas del país para que se lleve acorde a derecho, esto porque el tráfico de influencias no es la primera vez que la mamá de mi hijo lo utiliza', dijo acusando a Ninel Conde.

Si quieren verme feliz, véanme con mis hijos 😍. #bbemmanuel buen día!! besos a todos 😘 a ser feliz!!! Nada ni nadie nos separa 🙏🏼 Una publicación compartida de Ninel Conde🌟sitio Oficial (@ninelconde) el 11 de Jul de 2017 a la(s) 10:13 PDT

Giovanni Medina aseguró que no ve a su hijo hace tres meses ya que Ninel Conde no se lo ha permitido. Es así que como último recurso, decidió denunciar el impedimento en la televisión al mismo tiempo que le envió un contundente mensaje.

Enamorada de mi chiquito ❤️ 🙌🙌 Una publicación compartida de Ninel Conde🌟sitio Oficial (@ninelconde) el 8 de Jul de 2017 a la(s) 10:20 PDT

‘Una vez más invitarte a que pongamos por el frente el interés de Emmanuel, yo a diferencia de ti no estoy en una cámara buscando el desprestigio como ella busca el desprestigio de sus ex parejas siempre, no yo estoy buscando el bien del niño’, aseguró el empresario.

Frente a esto, Ninel Conde utilizó sus redes sociales para mostrar su molestia por el proceder del padre de Emmanuel. ‘Qué asco esos personajes que sin ser figuras públicas citas medios afuera de juzgados para sentirse artistas ewww y a costa de una mujer’, escribió la actriz.

Que asco esos personajes que sin ser figuras públicas citan medios afuera de juzgados para sentirse artistas ewww y a costa de una mujer💩😷 — Ninel Conde (@Ninelconde) 8 de agosto de 2017

