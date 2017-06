Ninel Conde: Su expareja Giovanni Medina la acusa de ser mala madre e interesada [VIDEO]

Giovanni Medina sigue dando detalles de su rompimiento con Ninel Conde. En esta ocasión el empresario acusó a la cantante de ser mala madre y dejar a su hijo enfermo por irse de antro y,encima, salir borracha de la fiesta a donde había acudido con su nueva pareja.



“Ninel Conde se fue de antro y dejó a mi hijo con bronquitis con las nanas en lugar de dejarlo conmigo”, contó Giovanni Medina a una revista de espectáculos en México.



“No me deja ver a mi hijo, no le importan los derechos… se le acabó el amor cuando se me acabó el dinero”, añadió la expareja de Ninel Conde, agregando que siempre está pendiente de su hijo..

"Reza como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de ti." Una publicación compartida de Ninel Conde🌟sitio Oficial (@ninelconde) el 9 de Jun de 2017 a la(s) 5:16 PDT

Hace una semana Giovanni Medina y Ninel Conde protagonizaron una trifulca afuera de un antro de la Ciudad de México, donde se dice que la actriz estuvo bebiendo acompañada de Roberto Henaine, joven empresario que sería su nuevo amor.



Tras los hechos, el papá del segundo hijo de Ninel Conde empleó su cuenta de Twitter para comentar el hecho con su expareja. “Definitivamente el alcohol es una de las principales causas de destrucción de una familia. Más aún cuando es la mujer la que toma...”.



Sin embargo, sus seguidores pidieron que respetara a la madre de su hijo.

Posteriormente la intérprete mexicana insinuó que todo el lío sucedió porque el empresario no aceptaba que su relación había terminado.