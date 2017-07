A Nyakim Gatwech la discriminaron en el colegio y trabajo y ahora es la modelo mejor pagada del mundo 

Quien no arriesga, no gana. Y eso lo saben bien las agencias de modelaje que recibieron a la modelo Nyakim Gatwech cuando ella les tocaba la puerta buscando sesiones de foto. Varias empresas le negaron la oportunidad argumentando que tenía un color de piel que no sería aceptado en la industria de la moda. ¡Se equivocaron!

Aunque a los puristas de la moda les duela, los cánones de belleza están cambiando. Color de piel, dimensiones de distintas partes del cuerpo, cabello, talla y demás. Nada es lo mismo y todo es más real. Quienes aceptaron el cambio, ahoga gozan de tener entre sus imágenes a la modelo Nyakim Gatwech de 24 años, reconocida por poseer el tono de piel más oscuro y bello.

Nyakim Gatwech se inició en Sudán del Sur, pero muchas veces le dijeron que NO. Estaba cansada de la discriminación, pero no tiró la toalla, ni los tacos. Continuó en la búsqueda de una empresa que innove.

Just because is Monday I'll bless you with all that melanin🇸🇸🍫🍫🍫 #madeinsouthsudan🇸🇸 #skinperfect🍫🍫🍫 #africanqueen👸🏽 #melaninpoppin #melaninmonday🍫 Photographer Akan Model: Nyakim MUA: Nyakim Una publicación compartida de Nyakim Gatwech (@queenkim_nyakim) el 1 de Ago de 2016 a la(s) 12:33 PDT

Un fotógrafo notó del potencial de Nyakim Gatwech y quiso retratarla. El éxito de esta modelo nació con el primer disparo de la cámara. Así la apodaron la “Reina de la Oscuridad” y empezó a modelar en pasarelas internacionales, las más reconocidas del mundo.

South Sudanese girls out here giving life with all this melanin❤️❤️🇸🇸🇸🇸😍😍🍫 Make-up @queenkim_nyakim 📸 @piokky Model @beauty_goa Una publicación compartida de Nyakim Gatwech (@queenkim_nyakim) el 26 de Jun de 2017 a la(s) 2:12 PDT



Ahora, Nyakim Gatwech reside en Minneapolis, Estados Unidos, y es la modelo mejor pagada. Con 24 años, tiene ganancias de más de 25 millones de dólares anuales.



