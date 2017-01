¡OMG! Salma Hayek sorprende con foto sin gota de maquillaje [VIDEO y FOTOS]

Salma Hayek, popular por películas como ‘From Dusk Till Dawn’, dejó a un lado su glamour y sensualidad para mostrarse de manera completamente natural. Sí, la famosa actriz publicó una fotografía en sus redes sociales con la cara lavada.

La imagen que compartió en su cuenta de Instagram fue acompañada por el texto ‘Esta es mi casa de ¡Oh no, mañana es lunes’. Y es que lejos de los flashes de las cámaras, la escultural mexicana presume su rostro a los 50 años.

Al momento la fotografía tiene más de 90 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios que la alaban y critican. Y es que hay muchos que consideran que su belleza se ha extinguido con el paso del tiempo.

This is my Oh no! tomorrow is #monday face Esta es mi cara de "Ayy no! mañana es lunes" #nomakeup #nofilter Una foto publicada por Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 8 de Ene de 2017 a la(s) 1:36 PST



Sin embargo, lo cierto es que Salma no tiene nada que envidiarle a las jóvenes celebridades, y es que a pesar de posar muy seria, su cutis no tiene ninguna imperfección. Prácticamente no tiene ojeras y su cabello luce genial.

Salma Hayek demostrando que aún puede ser jovial a sus 50 años.

Cabe indicar que la actriz utiliza su cuenta de Instagram para compartir fotos de ella y de su familia, pero también para emitir sus opiniones políticas. Recientemente utilizó su perfil para apoyar a Meryl Streep y a su discurso contra Donald Trump en los Globos de Oro 2017.

Dame Streep, you are my muse in many ways. Dama Streep eres mi musa de mil maneras. #goldenglobes #merylstreep #muse 👸🏼 Una foto publicada por Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 9 de Ene de 2017 a la(s) 11:44 PST



‘Dama Streep eres mi musa de mil maneras’, escribió Hayek junto con una imagen de Meryl en la ceremonia. En definitiva una hermosa mujer con ideas políticas inamovibles.

